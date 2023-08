Virus West Nile, otto casi e due persone in terapia intensiva nel Piacentino

Otto casi di virus West Nile nel Piacentino. Lo rileva l’Istituto superiore di sanità nell’ultimo bollettino sulla diffusione della malattia infettiva: a livello locale quattro persone sono ricoverate in ospedale, di cui due in terapia intensiva.

Va ricordato che la febbre West Nile è una malattia provocata dal virus West Nile, isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda. Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. I serbatoi sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex), le cui punture sono il principale mezzo di trasmissione all’uomo.