E’ partito il controesodo, traffico da bollino rosso. Ma c’è anche chi parte

L’estate, intesa come tempo di vacanze, non è ancora finita e se c’è chi è agli sgoccioli delle ferie, c’è anche chi le deve ancora iniziare. Lo dimostra il grafico dei flussi automobilistici sulle arterie nazionali, redatto da Autostrade per l’Italia, che nelle giornate di oggi, sabato 19 e domani, domenica 20 agosto prevede i bollini rossi sia in una direzione (in entrata verso le grandi città), che in quella opposta, ovvero un uscita dai centri urbani.

Traffico intenso previsto soprattutto per i rientri, quindi, ma bollino rosso di esodo verso le località turistiche anche per la mattinata odierna.