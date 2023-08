“Invasi dai lupi, non so più come fare”. Appello dopo la pecora sbranata a Folignano

“Qui a Folignano siamo invasi dai lupi e non so più come fare”. Lo sfogo è di Alda Schiavi, titolare dell’agriturismo “Il castello di Fulignano”, nell’omonima località nei pressi di Ponte dell’Olio, che ieri mattina, andando ad aprire il recinto delle pecore, ha trovato solo dei resti e della lana sparsa.

“Avevo quattro pecore e oggi me ne rimangono due perché in tre settimane ne hanno sbranate altrettante – racconta Alda -. Giovedì sera sono andata a chiudere l’ovile e ieri mattina ho trovato la brutta sorpresa. Era una pecora di 50 chili, è rimasto solo un mucchietto di lana”. Alda dice che i lupi ormai vivono vicini alle case e ci sono da un paio di anni. “Quindici giorni fa me ne sono trovato uno a 10 metri di distanza – racconta -. Escono all’imbrunire”. “Ci sono anche volpi e faine – conclude la proprietaria dell’agriturismo -, in un anno ho rifatto tre volte il pollaio”.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ