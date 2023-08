Castello, donna si tuffa in piscina con burkini e velo: chiamati i carabinieri

Vestita con burkini e velo, una donna arrivata in piscina a Castel San Giovanni insieme al marito, garantisce al gestore che non sarebbe entrata in acqua con il costume tipico delle donne musulmane. Il responsabile aveva fatto presente che il regolamento Ausl per ragioni igieniche vieta il bagno in burkini.

Poco prima delle 14, la donna probabilmente oppressa dal caldo soffocante del pomeriggio non ha più retto e, contravvenendo alle rassicurazioni precedenti, si è tuffata.

Il gestore della piscina ha quindi telefonato al 112 segnalando l’accaduto ai carabinieri. Il bagno in burkini non configura alcuna tipologia di reato, ma caso mai qualche illecito di natura amministrativa che potrà essere delineato sulla base delle direttive dell’Ausl.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’