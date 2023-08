Oltre settant’anni d’amore. A Borgonovo grande festa per Andrea e Maria

A 93 anni la memoria di Andrea Lascani non è lucidissima come un tempo, ma una cosa la ricorda bene e cioè quando per la prima volta incontrò la sua Maria, di sei anni più giovane. “Eravamo a ballare a Vigolo, vicino a Bettola – dice -. Quando la vidi fu un colpo di fulmine”. Da quel primo sguardo, e dal ballo sulle note di “Ciao ciao bambina” e “Volare”, di anni ne sono passati parecchi, più di settanta.

Ma l’intensità di quel colpo di fulmine non è mai calata se è vero che da allora Andrea Lascani e Maria Pelizzari non si sono mai più lasciati. Per loro gli operatori e gli ospiti delle case protetta Gardenia e Melograno di Borgonovo hanno organizzato una grande festa che è stato un inno all’amore, quello eterno.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ