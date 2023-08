Dopo dieci anni di ricerche il Grac ritrova i resti del bombardiere precipitato

Esattamente 80 anni fa, il 17 agosto del ’43, precipitava in territorio di Fidenza un bombardiere americano. Il suo nickname era Little Hell (piccolo inferno): un nome che quasi profetizzava la fine tragica che fece quasi la metà dell’equipaggio del velivolo, colpito dai tedeschi durante una battaglia aerea.

In questi giorni, e dopo oltre dieci anni di ricerche, il Grac di Piacenza (Gruppo ricerca aerei caduti) ha ritrovato finalmente non solo i pezzi di quell’aereo, ma anche i documenti che hanno consentito di ricostruirne la storia nel dettaglio. Quell’aereo di cui i fidentini, ma anche cittadini di Alseno e Fiorenzuola si ricordavano, si è rivelato un Boeing B-17 Flying Fortress ovvero un quadrimotore americano imponente: larghezza alare di 32 metri e lunghezza di 23.

L’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’