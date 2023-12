“Sport e arte hanno in comune la dedizione”. La Gas Sales in visita ad Art Icons

Una nutrita delegazione di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha fatto visita in mattinata alla mostra Art Icons in corso di svolgimento a Fidenza nella chiesa di san Michele e Palazzo Of. Antoine Brizard, Yuri Romano, Leonardo Scanferla, Francesco Recine, Ricardo Lucarelli, Robertlandy Simon, Edoardo Caneschi, Nicolò Hoffer e Fabrizio Gironi hanno apprezzato le opere da Banksy a Kaws, passando per Kusama, Murakami, LaChapelle, Hirst, Koons. E ancora: Blek Le Rat, TvBoy, Bearbrick, Mr. Savethewall, gli italiani Marco Lodola, Angelo Accardi e Daniele Fortuna e altri maestri dell’Arte universalmente riconosciuti.

Una mattinata all’insegna dell’arte per i giocatori biancorossi che con grande attenzione hanno ascoltato Matteo Martignoni che li ha guidati per l’intera mostra spiegando artista per artista, opera per opera. “Io sono un’amante dell’arte e questa è una mostra davvero molto bella e che può essere capita anche dai meno esperti. Opere molto belle, preziose, già poterle ammirare e fotografare ti arricchisce” il commento di Recine. Del suo stesso avviso Edoardo Caneschi: “Una mostra molto bella, non grandissima ma con ottime opere. Lo sport e l’arte hanno in comune la dedizione, sono rimasto particolarmente colpito dall’opera di Banksy che riguarda la guerra in Ucraina”.La mostra, che vede tra gli sponsor Gas Sales Energia, è stata curata da Luca Bravo in collaborazione con la Galleria Deodato Arte ed è organizzata dal Comune di Fidenza con il contributo di Fondazione Cariparma e il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma, Camera di Commercio dell’Emilia, Enit – Agenzia Nazionale del Turismo e Destinazione Turistica Emilia.