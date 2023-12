Gas Sales, sarà un gennaio ricco di impegni. Il 3 gennaio la Coppa Italia con Milano

Archiviato il 2023 con la vittoria di ieri sera ai danni di Padova, alla Gas Sales Bluenegry Piacenza non rimane che guardare al nuovo anno che si aprirà mercoledì 3 gennaio alle 20.30 al PalabancaSport con i quarti di finale di Coppa Italia: avversario sarà Allianz Milano, chi vince questa gara secca vola direttamente alla Final Four. L’impegno successivo sarà in Superlega, con l’anticipo della seconda giornata di ritorno in programma sabato 6 gennaio alle 18, ancora una volta al Palabanca e sempre contro Milano. Il 10 gennaio torna la Champions League con la difficile trasferta in casa dell’Halkbank Ankara, unica formazione fino a questo momento capace di superare Piacenza in Europa. Domenica 14 gennaio altra lunga trasferta, questa volta in terra siciliana: alle 16 i biancorossi sfideranno Catania per il terno turno del girone di ritorno. Il 17 sarà tempo di salire nuovamente sull’aereo per chiudere il girone di qualificazione della Champions League contro Berlino (ore 19.30), mentre il 21 gennaio i ragazzi di Anastasi – sempre alle 16 – ospiteranno Trento. Mercoledì 24 alle 20.30 ecco la trasferta in casa di Cisterna, mentre sabato 27 e domenica 28 gennaio (ma solo in caso di successo ai danni di Milano mercoledì prossimo) spazio all’appuntamento più atteso: la Final Four di Coppa Italia in programma all’Unipol Arena di Bologna.