Gas Sales Bluenergy terza in classifica: via al girone di ritorno sabato a Padova

Si è chiuso il girone di andata con un terzo posto in classifica, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si appresta ad affrontare la prima gara di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, che si terrà sabato 30 dicembre alle ore 18.00 al Kioene Arena, dove affronterà Pallavolo Padova.

Sfida numero 13 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 12 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Coppa Italia e Play Off 5° Posto. Il bilancio è di 10 successi per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, mentre in due occasioni è stato il sestetto padovano a esultare: in Regular Season 7 successi biancorossi ed uno padovano, nei Preliminari SuperLega due successi piacentini in altrettanti incontri, successo biancorosso anche nei Play Off 5° Posto mentre l’unica gara giocata tra le due squadre nella Del Monte Coppa Italia ha visto il successo di Padova.

In questa stagione in Regular Season, successo dei biancorossi per 3-0.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla nona giornata di andata della stagione 2019-2020 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al PalabancaSport al tie break (25-21, 29-31, 28-26, 28-30, 15-11) registrando ben 245 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si ricorda della stagione 2020-2021: prima giornata dei Preliminari SuperLega al PalabancaSport il quarto parziale andò ai biancorossi per 32-20 che a fine gara si imposero per 3-1. Il parziale più agevole è datato stagione 2022-2023, undicesima giornata di ritorno, il primo set terminò 25-15 per il Piacenza.