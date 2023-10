Gas Sales, definite le gare di Champions: esordio in casa il 22 novembre con Ankara

La Cev ha ufficializzato i giorni e gli orari delle gare della prossima Champions League. La formazione biancorossa, al debutto assoluto nella manifestazione, è inserita nella Pool C insieme a Berlin Recycling Volleys, Halkbank Ankara e Sport Lisboa e Benfica.

La squadra di coach Anastasi farà il suo debutto nella Coppa dalle grandi orecchie al PalabancaSport mercoledì 22 novembre: avversaria l’Halkbank Ankara, inizio gara alle 20.00.

La seconda sfida del girone vedrà la formazione biancorossa impegnata giovedì 30 novembre alle 20.00 a Lisbona, per affrontare lo Sport Lisboa e Benfica.

Nella terza giornata la Gas Sales tornerà protagonista tra le mura di casa: mercoledì 13 dicembre alle 20.30 affronterà la formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys.

La quarta giornata vedrà Brizard e compagni scendere in campo ancora una volta al PalabancaSport, per affrontare mercoledì 20 dicembre alle 20.30 Sport Lisboa e Benfica.

Ultime due gare del girone entrambe in trasferta per i biancorossi: mercoledì 19 gennaio 2024 alle 20.00 Piacenza sarà di scena in Turchia per affrontare l’Halkbank Ankara e il mercoledì successivo, 17 gennaio 2024 (ore 19.30) la Gas Sales sfiderà in trasferta il Berlin Recycling Volleys.

LA FORMULA – Sono cinque i gironi del quarto round. Ai quarti di finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i playoff con la formula di andata e ritorno con gara di andata in casa della peggiore classificata.

Le gare che si giocheranno al PalabancaSport sono comprese nell’abbonamento “All Inclusive”.