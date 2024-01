Palabanca Sport, sabato 6 gennaio peluche in campo per beneficenza

Dopo il grande successo della scorsa stagione del “Teddy Bear Toss”, quando centinaia di peluche sono piovuti dagli spalti del Palabanca Sport, il 6 gennaio in occasione della partita con l’Allianz Milano valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Super Lega Credem Banca, gli orsetti torneranno a volare verso il campo.

Prima dell’inizio della partita, lo speaker annuncerà il momento del lancio degli orsetti e dei peluche. Si tratta di un evento benefico, dove ogni orsacchiotto lanciato sarà poi consegnato alla Casa del Fanciullo e alle famiglie meno fortunate seguite dalla Caritas.

Per la perfetta riuscita dell’iniziativa sarà fondamentale la collaborazione e il supporto di tutto il pubblico. La richiesta è portare un peluche, nuovo o usato, purchè sia in ottime condizioni, fargli fare un bel giro in lavatrice, per fargli iniziare una nuova avventura e vita con un altro bimbo, per fare tutto ciò è necessario solo portarlo con sè in occasione della partita del 6 gennaio al Palabanca Sport.

Continua, intanto, la prevendita dei biglietti per assistere alla gara con l’Allianz Milano che si giocherà al Palabanca Sport sabato 6 gennaio 2024 (ore 18.00), anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca.