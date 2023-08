Perde il controllo dell’auto che sbanda e si ribalta. Conducente ferito

Perde il controllo dell’auto che sbanda e si ribalta sulla carreggiata. E’ successo questa mattina in strada Farnesiana, nei pressi di Mucinasso. Il giovane alla guida è stato condotto in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. In base alle prime informazioni sarebbe coinvolta nell’incidente anche un’altra automobile il cui conducente non ha riportato conseguenze. Dei rilievi si è occupata la polizia locale.

