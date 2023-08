Week-end torrido, prologo a una settimana di fuoco: massime previste a 38 °C

Il fine settimana appena concluso è stato rovente: 36 gradi a Piacenza, qualcosa di più a Villanova; 36,6 alle 17 a San Nicolò. Un clima torrido, accompagnato (fortunatamente) da una bassa percentuale di umidità – mediamente sotto al 30% – che ha fatto sentire la calura un po’ meno opprimente, soprattutto all’ombra.

Non è andata meglio a Bobbio, dove la colonnina di mercurio ha toccato i 35, né a San Michele di Morfasso, che nonostante sia adagiato a 660 metri di altitudine ha comunque fatto registrare oltre 32 gradi. Come praticamente sempre accade la località più fresca del Piacentino, secondo la rete di rilevamento delle temperature di Arpae, è i Teruzzi, in alta val d’Arda. E’ vero che la centralina è collocata a 1077 metri di quota, ma i 27 gradi di ieri fanno desiderare una gita fuoriporta.

Un fine settimana torrido, dunque, che secondo le previsioni meteorologiche ha fatto da prologo a quella che si preannuncia essere la settimana più calda dell’anno. L’ anticiclone africano posizionato tra Spagna, Francia meridionale e Italia settentrionale non si sposterà fino a giovedì prossimo, facendo salire ulteriormente le temperature massime che toccheranno i 38 °C, con minime sempre attorno ai 25 gradi. Condizioni estreme che potrebbero innescare fenomeni temporaleschi, soprattutto pomeridiani.

La speranza di ritornare a respirare è riposta nel cambio di circolazione generale che da domenica dovrebbe portare aria fresca verso il Mediterraneo facendo spostare l’area anticiclonica verso l’Atlantico e dando spazio a correnti instabili , le quali potrebbero innescare instabilità con precipitazioni, ma soprattutto un calo delle temperature massime sotto i 30 gradi.