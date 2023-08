Caldo, a Borgonovo registrati 38.6 gradi. Temperatura in aumento sui rilievi

È un’altra giornata rovente per il territorio piacentino. Alle 16.30 i rilevatori Arpae hanno registrato 38.6 gradi a Borgonovo che anche oggi si conferma la località più calda nel Piacentino. Alle 16.00 la colonnina di mercurio registrava 37.6 a San Nicolò e 37.1 a Piacenza. Secondo gli esperti, l’anticiclone africano ha raggiunto il suo apice e ora si apre la fase più acuta di questa ondata di caldo che non darà tregua ancora per diversi giorni. Anche domani è indicato il bollino rosso per 16 città italiane, giovedì saliranno a 17. Per le giornate di domani e dopodomani in base alle previsioni Arpae, nel Piacentino un ulteriore aumento della colonnina di mercurio è previsto sui rilievi dove la temperatura massima passerà da 32 a 34 gradi. Le minime si attestano sui 24 gradi in pianura e 23 in montagna.

