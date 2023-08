Temperature da record: oltre 39 gradi a Villanova, Bobbio, Borgonovo e San Nicolò

Temperature ancora in salita. Il pomeriggio di oggi ha fato segnare nuove temperature da record. Da Bobbio a Villanova, passando per Borgonovo e San Nicolò, la colonnina di mercurio ha toccato e oltrepassato i 39 gradi.

Per la precisione 39.1 alle 15 nel capoluogo della val Trebbia; così come a Borgonovo alle 16 e a San Nicolò alle 17, per arrivare ai 39.5 di Villanova alle 16. Qualcosa meno a Piacenza, che ha fatto fermare il termometro a 38.1 gradi centigradi.

Stabile attorno al 30% l’umidità nelle ore pomeridiane, mantenendo basso il livello di afosità.

Secondo le previsioni il picco di calore dovrebbe essere domani, giornata per la quale la Protezione civile ha emesso una allerta meteo gialla che riguarderà la pianura e la bassa collina piacentina dove sono previste massime superiori a 38 gradi.