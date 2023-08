Provoca incidente ed esce di strada. Tasso alcolemico oltre i limiti: denunciata 56enne

Stava guidando con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito, l’automobilista piacentina di 56 anni denunciata dai carabinieri di Castell’Arquato per guida in stato di ebbrezza alcolica a seguito di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio del 20 agosto, nei pressi di una curva in località La Pietra a Castell’Arquato.

L’utilitaria condotta dalla 56enne nell’affrontare una curva ha urtato lateralmente un’auto condotta da un 46enne residente in provincia di Cremona. Dopo il leggero impatto la conducente non si è fermata. Dopo circa una decina di minuti, poco distante dal luogo del sinistro, sulla provinciale 56, la stessa automobilista è uscita di strada.

Sul posto è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Castell’Arquato che ha ricostruito tutta la dinamica.

La donna è stata soccorsa ed accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza dove è stata medicata e sottoposta ad accertamenti al termine dei quali, essendo risultata positiva con un tasso alcolico oltre il limite consentito, è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e le è stata ritirata la patente di guida.