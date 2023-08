Prima il maltempo e poi il grande caldo, piante morte nei parchi di Gossolengo

Le temperature sfiorano i quaranta gradi centigradi e le piante dei campi gioco, se non vengono innaffiate, finiscono al tappeto. A Gossolengo, sono circa una dozzina le piante ormai morte e disseccate all’interno dei due parchi principali del capoluogo, quello della Libertà e quello delle Vittime delle Foibe. E in parte l’amministrazione comunale è già intervenuta per rimuovere i tronchi ormai senza vita.

Gran parte delle piante disseccate si trovano all’interno del parco dedicato alle Vittime delle Foibe, dove le piante che si trovano nei pressi del monumento centrale sono senza foglie e in cattive condizioni. Sono morti poi alcuni esili arbusti ma anche piante ben più solide e radicate, sul lato di via Castello. A poche decine di metri di distanza, al Parco della Libertà, a oltre vent’anni dalla sua realizzazione, la parte centrale è ora più simile ad un deserto che ad un prato verde.

