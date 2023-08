“Immagini a Parco Raggio”: a Pontenure due serate dedicate alla fotografia

Ritorna “Immagini a Parco Raggio” organizzato dal Comune di Pontenure in collaborazione con Obiettivo Foto e Video I Gechi. Due serate dedicate alla fotografia artistica tra natura, viaggi e territori che offriranno al pubblico l’occasione di conoscere la cultura del documentario e insieme di godere anche la suggestiva atmosfera serale del parco.

Mercoledì 30 agosto (ore 21) i video di Carmen Delfanti, Rodolfo Graziadei e Paolo Mazzoni, condurranno alla scoperta del nostro territorio: dalle cascate del Perino al grande fiume Po, ma anche di luoghi selvaggi come il parco piemontese della Val Grande, i Piani di Castelluccio di Norcia in un tripudio di colori o le scogliere della Bretagna e di usi e costumi di popoli esotici, tra Africa ed Asia, con esperienze di incontri e solidarietà. Le meraviglie della natura, dai gamberi di fiume ai gruccioni, saranno il focus dei documentari di Claudio Braghieri e Gianluca Groppi, mentre Marisa Cella, Elisabetta Premoli, Rodolfo Villaggi e Luigi Ziotti esploreranno il microcosmo delle api con il supporto scientifico dell’apicultrice Elisabetta Poggi.

Protagonista della seconda serata, giovedì 31 agosto, il noto subacqueo piacentino Rino Sgorbani con “Corsica, senza parole”, un video frutto di decenni di riprese sopra e sotto il mare, e “Sharm El Sheik 40 anni dopo”, un ritorno in Mar Rosso 40 anni dopo i primi avventurosi viaggi alla scoperta di una delle barriere coralline più belle del mondo. Il Collettivo 4 Province (Sergio Azzaretti, Mirco Bruzzone, Stefano Mandoletti e Fabio Rotondale) presenterà, invece, le bellezze naturali e paesaggistiche all’incrocio delle province di Piacenza, Alessandria, Pavia e Genova, mentre ad Elisabetta Premoli e Rodolfo Villaggi sarà affidata la chiusura con il reportage di viaggio “Emozioni dal Brasile”. L’ingresso è libero e in caso di maltempo le proiezioni si terranno al teatro Serra di Parco Raggio.

Obiettivo Foto e Video I gechi è un gruppo Facebook di fotoamatori uniti dalla passione per la fotografia e il video, intesi come racconto e forma d’arte, come documento e divertimento. Sulla piattaforma social gli appassionati condividono immagini, per coltivare nuove idee, scambiarsi informazioni e supporto tecnico, per crescere e migliorare in questa passione comune che spazia dalla fotografia al video.