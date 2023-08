Fedeltà e fiuto, è la Giornata del cane: “Impegnativo, ma è uno della famiglia”

Non è particolarmente conosciuta, anzi. Non lo sa praticamente nessuno dei proprietari di cani che oggi è la giornata Internazionale dei fedeli quattrozampe, istituita per la prima volta nel 2004. Ma il cane è per antonomasia l’animale da compagnia.

Il Canis lupus familiaris è il primo animale che la specie umana ha addomesticato, a partire da 15mila anni fa, utilizzandolo per la caccia in cambio di cibo. Un rapporto biunivoco che è evoluto creando un feeling indissolubile, soprattutto per la fedeltà incondizionata dell’animale all’uomo.

La scelta di tenere una cane, magari adottandolo da un canile, non deve essere fatta con leggerezza, perché comporta un inevitabile cambio di abitudini. Oltre alle nuove abitudini domestiche, come ad esempio portarlo fuori a fare i bisogni con la pioggia, il gelo o i 40 gradi di questi giorni, avere un cane significa anche cambiare modo ad esempio di fare le vacanze.

E se la maggior parte dei cani vengono tenuti per la compagnia o per la caccia, ci sono altri scopi per cui per loro abilità sono diventati essenziali per l’uomo, come ad esempio i cani di accompagnamento per non vedenti o quelli utilizzati per la ricerca di sostante stupefacenti o di persone scomparse.

Attori protagonisti in film e serie televisive – chi non ricorda il cane poliziotto Rex, o il Rough Collie Lassie, diventato talmente famoso da far diventare il proprio nome come identificativo di razza – oggi le loro gesta, audaci o divertenti, sono materiale per meme e social.

Ma il cane è e rimarrà il miglior amico dell’uomo, fedele fino alla morte, come ha dimostrato la storia di Hachiko, quattrozampe giapponese di razza Akira che accompagnava ogni giorno il padrone alla stazione di Shibuya e attendeva il suo ritorno, e che ha continuato a farlo per altri 10 anni dopo la sua morte.

Una vicenda che ebbe un enorme riscontro nell’opinione pubblica dell’epoca e ben presto Hachikō divenne, in Giappone, un emblema di affetto e lealtà. Nell’aprile 1934, gli fu dedicata una statua e, negli anni, la sua storia divenne il soggetto di film e di libri.