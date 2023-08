“Piacentina dell’anno”: questa sera a Bobbio il premio a Donatella Ronconi

“Piacentina dell’anno”: Donatella Ronconi, presidente di Editoriale Libertà, questa sera verrà premiata a Bobbio. L’appuntamento andrà in scena alle 21.00 nel chiostro di San Colombano durante la Settimana della Letteratura.

Sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale del libro di 368 pagine “Libertà e Piacenza: 51.135 giorni insieme” realizzato e curato dalla giornalista Antonella Lenti (per molti anni a Libertà) ed edito dalla Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati in occasione del 140esimo anno dalla nascita del giornale.

L’annuncio del premio a Donatella Ronconi era stato dato, nel luglio scorso, da Daniela Gentili, titolare delle Edizioni Pontegobbo e organizzatrice della Settimana della Letteratura iniziata il 21 agosto a Bobbio.

La serata sarà condotta dall’ex direttore di Libertà Gaetano Rizzuto ed è previsto un intrattenimento musicale per voce e clavicembalo a cura di “Ponte musicale”.

Donatella Ronconi, con la figlia Enrica (scomparsa nel 2015), ha assunto di fatto la guida dell’Editoriale Libertà nel 1996 e da allora è iniziata l’avventura del quotidiano nella modernità e nell’innovazione. Lo spirito di questa avventura è riassunto nelle parole di introduzione con cui la stessa Ronconi presenta il libro dei 140 anni. “Un giornale – scrive – che punta a lasciare il segno, a informare, a interpretare la comunità a cui si rivolge. Ecco, Libertà vuole continuare a esser così: parte integrante e motore della sua comunità, Piacenza, che ne sarà anche l’editore”.

Nel 2019, infatti, è stata costituita la Fondazione Donatella Ronconi e Enrica Prati, a cui sono state assegnate tutte le azioni di Libertà, Telelibertà e Altrimedia, con un innovativo assetto proprietario che fa sì che Libertà sia diventata patrimonio di tutti i piacentini, realizzando compiutamente quello che il direttore Pietro Visconti ha definito “una prova di genialità straordinaria, quella di far nascere un giornale e proiettarlo nel cuore di ben tre secoli”.