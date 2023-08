“Suo figlio ha avuto un incidente”: ad Alseno tre tentativi di truffa ad anziani

Sono state tre le telefonate ricevute da anziani di Alseno, nei giorni scorsi, da parte di finti appartenenti alle forze dell’ordine che li informavano di presunti incidenti stradali causati dai loro figli, con conseguente richiesta di soldi per risolvere questioni burocratiche. I truffatori conoscevano i nomi di figli e nipoti degli anziani. Numerosi i messaggi circolati sulle chat di vicinato per mettere in guardia i cittadini. Nessuno è caduto nel tranello. I carabinieri di Fiorenzuola sono stati informati.

L’ARTICOLO DI ORNELLA QUAGLIA SU LIBERTA’