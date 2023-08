Caso di Dengue, rimandate per maltempo le disinfestazioni in via Boselli

Il Comune di Piacenza ha sospeso causa maltempo i trattamenti adulticidi e larvicidi porta a porta, nei giardini e nelle aree esterne private previsti per la mattinata di oggi nell’ambito delle operazioni di disinfestazione anti-zanzare nella zona di via Boselli in seguito all’accertamento di un caso di febbre da Dengue. I trattamenti verranno effettuati non appena le condizioni meteo torneranno favorevoli in modo da non vanificarne l’efficacia.

Sospesi anche i trattamenti di tipo adulticida da effettuare in corrispondenza delle aree pubbliche indicate dall’Asl, che saranno ripresi non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Si è svolta come da programma, invece, la prima delle tre disinfestazioni previste per la scorsa notte, dalla mezzanotte alle sei di questa mattina.

La donna risultata positiva al Dengue si trova in isolamento nella sua abitazione dopo aver contratto il virus verosimilmente nel corso di un suo recente viaggio in Messico. Circostanza, quest’ultima, che escluderebbe la presenza del virus stesso nelle zanzare presenti in città.

Ciò nonostante, restano attivi in via precauzionale i protocolli attivati nella giornata di ieri con una specifica ordinanza del sindaco Katia Tarasconi.

