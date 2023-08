Un comitato a Pigazzano per provare ad aiutare la chiesa. La terrazza senza pavimento

Nascerà un comitato – sono aperte le adesioni – per provare a sostenere le spese che deve affrontare la chiesa di Santa Maria Assunta a Pigazzano. La terrazza-sagrato, che s’affaccia su un panorama tra i più invidiati nel Piacentino, è stata consolidata e messa in sicurezza (100mila euro di intervento garantito dalla Diocesi), ma mancano ora i fondi per completare la pavimentazione e le balaustre. Anche la chiesa ha bisogno di aiuto e sostegno, a partire dalla facciata; ma anche le campane non suonano più, e servono 5mila euro per ripararle. Il parroco don Valerio Picchioni ha organizzato un momento di confronto con parrocchiani e cittadini per capire quali azioni portare avanti per consolidare legami e senso di comunità. “Chi vuole magari può dare un aiuto, ciascuno con le sue competenze”. Molti parrocchiani hanno già detto sì.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ