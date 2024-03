Pigazzano nell’incantesimo del silenzio: “Alla chiesa serve una nuova campana”

“Senza le sue campane, scusi, che paese è?”, ricordano i cittadini-custodi di Pigazzano, parlando di quel luogo ormai finito nell’incantesimo del silenzio, dove il tempo scorre in modo diverso da ormai due anni; ovvero da quando le campane non rintoccano più.

La gente, ora, ha iniziato a lavorare unita, unendosi attorno ad un comitato, nato nel 2023 intorno all’idea di don Valerio Picchioni, per riuscire a raccogliere forze, energie, e fondi, al fine di sistemare pezzo dopo pezzo il sistemabile, a partire dalle campane: le protagoniste che hanno scandito per generazioni il tempo nell’eco della vallata.

La prima occasione sarà quella prevista durante la Domenica delle Palme, il 23 marzo, alle 16.00. A Pigazzano, oltre ai rametti di ulivo, ci sarà un banchetto di dolci e torte realizzate dai volontari. Il ricavato sarà tutto per le campane e non solo, perché serve restaurare anche la scala del vecchio campanaro, mettendola in sicurezza.

