La chiesa di Pigazzano si “accende” di nuova luce. Resta da finire la terrazza

È in arrivo nuova luce per uno dei “belvedere” più gettonati della nostra provincia: grazie a nuove lampade, infatti, presto la facciata della chiesa di Pigazzano sarà impreziosita da un’illuminazione artistica che la valorizzi maggiormente. A deciderlo è stato il Comune di Travo che nei giorni scorsi ha affidato l’intervento ad Enel Sole per una somma di 3.600 euro. Finora la facciata della chiesa è stata illuminata in varie occasioni, ma ora si vuole intervenire in maniera più definitiva e soprattutto a carico del Comune. Sui pilastri della terrazza saranno quindi posizionati dei punti luce in modo da valorizzare l’edificio, piccolo e suggestivo puntino luminoso nella notte delle colline tra Travo e Rivergaro. L’intervento è stato affidato a fine anno alla ditta Enel Sole perché sia realizzato in tempi brevi. L’illuminazione rappresenta così un ulteriore tassello nella valorizzazione della terrazza panoramica, dopo i primi lavori di recupero e di messa in sicurezza del sagrato della chiesa e dei locati sottostanti per 100mila euro finanziati dalla Curia. Resta il completamento della terrazza (ora con una passerella in legno) e servirebbe pure mettere mano alla facciata della chiesa e riparare le campane. Già da tempo c’è l’appello, per chi volesse contribuire, a sostenere i lavori per il recupero di questo gioiello.