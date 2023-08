L’annuncio ufficiale: “Stop alle messe nell’antica chiesa dei Frati di Cortemaggiore

“Purtroppo, è arrivato questo momento che già da diverso tempo era nell’aria. E così mi è tocca dare l’annuncio all’intera comunità, storicamente molto legata alla tradizione francescana: da settembre non sarà più celebrata la messa nell’antica chiesa dei Frati di Cortemaggiore”.

Con queste parole pronunciate durante la messa di ieri, il parroco di Cortemaggiore don Paolo Chiapparoli ha commentato, amaramente, la notizia della sospensione delle attività religiose all’interno della chiesa della Santissima Annunzuiata.

La diocesi, e in primis il vescovo Adriano Cevolotto, è stato informato di questa scelta dei Francescani, che hanno deciso di concentrarsi su Santa Maria di Campagna a Piacenza, e non ha potuto che prenderne atto.

Si apre anche la questione del futuro del convento. Il parroco di Corte si rapporterà direttamente con i Frati Minori di Milano, alla quale la struttura appartiene amministrativamente.

Nel frattempo, possono accedere alla struttura solo la Caritas, la sezione degli Alpini di Cortemaggiore e l’associazione dei Templari. Tutti gli altri devono essere espressamente autorizzati dagli stessi Frati Minori di Milano.

Va ricordato che già nel 2019 la Soprintendenza era intervenuta sulla situazione di tutto l’immobile e aveva dichiarato che il convento adiacente la chiesa, quindi non il tempio, mostrava “evidenti problemi statici e conservativi del colonnato in arenaria, oltre a un grave problema di conservazione del bene e di sicurezza per la pubblica incolumità”.

