Maltempo, nuova allerta meteo: temporali anche per tutta la giornata di domani

È destinata a proseguire per tutta la giornata di domani l’ondata di maltempo che sta colpendo, già da ieri, la nostra provincia. Stando agli esperti, infatti, i temporali si protrarranno anche nelle prossime ore, con la Protezione Civile dell’Emilia Romagna che ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo valida per tutta la giornata di domani. Le precipitazioni potrebbero generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici, localizzati fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, in particolare nei bacini collinari e montani.

