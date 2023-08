Castel San Giovanni, pedone investito da un’auto in via Calvi: 64enne all’ospedale

È finito all’ospedale il pedone rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Castel San Giovanni. Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo – un 64enne di origini albanesi – è stato investito da un’auto in via Calvi, rimediando ferite alle gambe. Sul posto, oltre ai soccorritori della Pubblica Assistenza Val Tidone e Val Luretta, anche la polizia locale per i rilievi.

