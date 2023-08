Un giovane commesso che stava gettando la spazzatura nei bidoni dietro piazzale Marconi è stato aggredito e percosso da due persone, che lo hanno rapinato del giubbotto.

È accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16.00; gli aggressori sono stati indicati dalla vittima come due giovani nordafricani, la violenza pare sia scaturita da futili motivi.

Il giovane aggredito, un italiano di 31 anni, aveva il volto e le braccia insanguinate, la maglietta strappata in più punti, sulla testa una borsa di ghiaccio per alleviare il dolore dei colpi ricevuti. “Quei due hanno iniziato a prendermi in giro – ha commentato il commesso – io ho risposto mandandoli a quel paese, ne è seguito un battibecco, poi loro sono passati alle vie di fatto aggredendomi a calci e pugni. Non contenti di avermi picchiato, mi hanno anche portato via il giubbotto”.

Il ferito è stato soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa per medicare la vittima e una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile, che ha avviato i primi accertamenti del caso.

