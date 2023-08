Castel San Giovanni, otto piante a rischio crollo verranno presto abbattute

A Castel San Giovanni otto piante che fanno parte del verde pubblico cittadino sono completamente secche e a rischio crollo. Per questo devono essere abbattute. Degli otto alberi, quattro sono tigli che si trovano lungo il trafficatissimo viale Amendola, dove ogni giorno passano centinaia di pedoni e auto. Altre quattro piante si trovano nelle zone verdi adiacenti alla scuola elementare Tina Pesaro, ora chiusa per la pausa estiva. L’amministrazione comunale ne ha disposto l’abbattimento “al fine di scongiurare ogni potenziale pericolo per la pubblica incolumità”.

