La Febbre del Nilo causa il secondo morto. “Stava bene: proteggetevi, è importante”

C’è purtroppo un altro morto causato da una zanzara infetta portatrice del West Nile, la febbre del Nilo. Dopo la donna di 94 anni riscontrata due settimane fa, primo caso in Emilia-Romagna nel 2023, questa volta non c’è stato nulla da fare neppure per un 78enne residente in Valtrebbia.

I contagi, dal primo caso individuato a luglio, salgono intanto a dodici. I decessi riscontrati in tutta Italia, in attesa dell’aggiornamento del bollettino dell’Istituto superiore della Sanità di domani, sono al momento sei tra Emilia, Piemonte,Lombardia. Il 78enne, spiega chi gli era vicino, “non aveva problemi di salute, non assumeva farmaci per patologie croniche, neppure una semplice pastiglia per la pressione o altro, nulla, era in forma”.

Due settimane fa ha iniziato ad accusare una febbre alta, ma senza altri sintomi, né nausea, né mal di gola, né mal di testa. Poi è entrato in coma e non c’è stato nulla da fare. “Proteggetevi, non sottovalutate il rischio”, è l’appello.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ