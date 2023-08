A Campi di Ottone arriva la vecchia mietitrebbia e si fa festa come una volta

Una mietitrebbia tutta rossa arriva a Campi di Ottone sulle sue zampe, seguita dai contadini e dai carri per raccogliere il grano. Lascia impronte giganti, sbuffa, brontola, fa rumore, fa polvere. Fa festa. Si fa festa, come una volta, e nella notte si mangia il pane fatto a mano, cotto nel forno a legna, per assaggiare il grano dell’anno prima, e che sia di buon auspicio alla fertilità dei campi e di quello che verrà. Tutto come una volta, come decenni fa, quando a Campi vivevano in tanti.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ