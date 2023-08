“Al Bivio convivenza difficile tra vicinato e minori accolti”. Controlli della polizia locale

Ci sono episodi di insicurezza, degrado e disturbo della quiete. Ma anche storie di vita accompagnate da difficoltà e disorientamento, percorsi di migrazione che portano dai Paesi in crisi alle strade del quartiere Bivio di Piacenza. In via Pennazzi, tra il Petit Hotel e le tranquille villette a schiera semi-coperte dalle chiome degli alberi, c’è soprattutto un problema di convivenza che si protrae da alcuni mesi. Da quando, cioè, la struttura ricettiva – in accordo con i servizi sociali del Comune di Piacenza – accoglie i minori stranieri non accompagnati: “I ragazzi sono circa 40, provenienti in particolare da Egitto e Tunisia, oltreché da Pakistan e Afghanistan” chiarisce l’assessore al welfare Nicoletta Corvi.

È l’anello finale di una catena dell’emergenza: l’arrivo di minori stranieri non accompagnati allarma il contesto locale, mentre il complesso processo dell’integrazione tocca le piccole comunità e desta preoccupazione. Nel quartiere Bivio, tra via Colombo e via Emilia Parmense, il controllo di vicinato segnala una serie di episodi di cui non si esclude il legame con la presenza dei ragazzi nell’albergo. La polizia municipale monitora la zona ogni giorno: quest’estate gli agenti del nucleo frazionale hanno segnalato per consumo di stupefacenti sei o sette minori nel giardino di via Lusardi, al Bivio appunto, perlopiù ospiti del Petit Hotel insieme ad altri coetanei conosciuti in città.

La polizia municipale, inoltre, ha individuato un deposito di biciclette nascoste tra le sterpaglie e chiuse con il lucchetto nei pressi di via Pennazzi: mezzi a due ruote di dubbia provenienza che verrebbero utilizzati anche dai ragazzi ospitati nella struttura, tra cui un giovane straniero che è stato segnalato alla procura minorile con l’ipotesi di furto. Nel frattempo, i responsabili del Petit Hotel hanno aumentato i controlli: “È stata attivata la sorveglianza aggiuntiva nell’orario notturno da parte delle guardie giurate” dicono dall’albergo. Il consigliere di minoranza Massimo Trespidi, invece, ha presentato un’interrogazione alla giunta Tarasconi.