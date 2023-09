“Basta sedersi sui gradini del Gotico”. Panchine in piazza Cavalli, sì o no? Il dibattito

Panchine in piazza Cavalli, sì o no? Il dibattito è aperto. Per anziani, giovani, turisti e bivaccatori, infatti, c’è solo una possibilità per sedersi: i gradini di palazzo Gotico. Nel cuore urbano di Piacenza non ci sono panchine, da sempre.

Questa “fotografia” della zona diventa uno spunto di riflessione anche in seguito a un’interrogazione depositata dal consigliere comunale di minoranza Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi), che denuncia – a detta sua – “il problema di decoro urbano in piazza Cavalli, dove molti giovani e non solo occupano gli scalini di palazzo Gotico con urla, schiamazzi, contenitori di cibo e bevande”. Ma qui non ci sono panchine, a differenza della vicina piazza Duomo dove invece sono diverse quelle all’ombra della Cattedrale. L’intervento di arredo urbano sarebbe oggetto di un parere vincolante della Soprintendenza. Cosa ne pensano i cittadini? Ecco le interviste a cura di Thomas Trenchi.