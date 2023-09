Castello, in via Allende parte la pulizia di banchine e scarpate: costo 17mila euro

Lungo la trafficatissima via Allende, la direttrice tra Castel San Giovanni, il polo logistico e l’ingresso in autostrada, sta per partire un lavoro di pulizia di tutte le scarpate e le banchine lato strada, soprattutto nelle vicinanze del cavalcavia ferroviario. L’intervento, del costo di 17mila euro, viene ritenuto utile non solo a disciplinare la vegetazione incolta, quanto più a favorire la sicurezza di una direttrice da cui, proprio perché trafficatissima, deve essere eliminata ogni possibile criticità. Si prevede ad esempio lo sfalcio del verde che oggi invade scarpate e banchine lato strada anche per favorire il corretto smaltimento delle acque piovane. È previsto il taglio di quegli alberi la cui stabilità è incerta. L’amministrazione comunale ha disposto anche la pulizia delle banchine e delle canalette di scolo che, se non correttamente mantenute, possono non essere in grado di assorbire l’acqua in eccesso, in caso di eventi particolarmente intensi come quelli che sempre più di frequente si verificano.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà