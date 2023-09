Fiorenzuola, incontro tra i sindacati e il Garante per le persone anziane

Nella sala giunta del municipio di Fiorenzuola d’Arda, si è svolto un incontro tra i

rappresentanti delle organizzazioni sindacali e il Garante dei diritti delle persone

anziane del Comune di Fiorenzuola d’Arda, Daniela Cabras, che ha presentato agli

esponenti delle organizzazioni sindacali unitarie confederali e dei pensionati Spi-Cgil,

Fnp-Cisl e Uilp-Uil gli obiettivi principali del proprio incarico: tutelare i diritti degli anziani in buone condizioni psicofisiche e quindi in grado di svolgere una vita attiva, così come tutelare la dignità delle persone anziane fragili, sia fisicamente che psichicamente, vigilando sul pieno rispetto dei loro diritti.

Presenti all’incontro il sindaco Romeo Gandolfi e il vicesindaco e assessore alle

politiche sociali, Paola Pizzelli, per l’amministrazione comunale; Mario Cabrini, Maurizio Dadomo e Patrizia Colla (Spi-Cgil); Aldo Baldini e Pierluigi Caminati (Fnp-Cisl), e Pasquale Negro (Uilp-Uil), in rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

LE TEMATICHE DELL’INCONTRO

A loro il Garante dei diritti delle persone anziane, nel corso dell’incontro, ha offerto la

propria disponibilità “per un dialogo costante in grado di favorire un monitoraggio

sempre più puntuale e diretto delle eventuali problematiche riguardanti la popolazione

anziana di Fiorenzuola d’Arda”. Soddisfatti il sindaco ed il vicesindaco di Fiorenzuola

d’Arda: “L’istituzione del ruolo del Garante dei diritti degli anziani è un intervento

finalizzato al sostegno e ad una sempre maggiore tutela di queste persone, e in questo

senso siamo certi che il coordinamento e il dialogo tra il Garante e le organizzazioni

sindacali sapranno essere ulteriori elementi favorevoli per la nostra popolazione

anziana”, hanno commentato Romeo Gandolfi e Paola Pizzelli.

COME CONTATTARE IL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI

Il Garante dei diritti delle persone anziane è stato istituito dal Comune di Fiorenzuola

d’Arda – prima amministrazione in Regione – nel 2021, e riceve il pubblico in Municipio

ogni giovedì mattina, dalle 9 alle 11. Per contattarlo, si può telefonare al numero 0523-

9891, o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica

[email protected]