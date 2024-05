A Fiorenzuola il negozio diventa un museo: telegrafi e radio nella mostra di Rino

Quello che per sessant’anni è stato un negozio di elettrodomestici, in Via Antonio Gramsci a Fiorenzuola, oggi è un museo allestito da Rino Renzi. Al suo interno, le tracce di un attività commerciale storica: è infatti ancora allestito un bancone adibito alle riparazioni. Radio, televisori, telecomandi, Rino li ha sempre riparati per i suoi clienti, anche fino a mezzanotte, quando l’orario di lavoro era passato da tempo.

Oggi, nel negozio di Renzi,ecco i televisori a tubo catodico al posto dei televisori ultrapiatti, il primo telefono di Antonio Meucci invece degli smartphone, poi i telegrafi e le radio d’epoca. “Con questa mostra – ha spiegato Renzi – ho voluto celebrare l’anniversario di nascita dell’inventore Guglielmo Marconi, avvenuta 150 anni fa nel 1874, e i cent’anni dalla prima trasmissione Rai, all’epoca Uri, quando la conduttrice radiofonica Maria Luisa Boncompagni annunciò i primi programmi popolari. All’interno di quella che è stata la mia attività, ho raccolto alcuni pezzi che ho collezionato nell’arco di una vita e che raccontano la storia della comunicazione nel nostro Paese e non solo”.