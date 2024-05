Maltempo, danni ingenti: Fiorenzuola chiederà lo stato di calamità naturale

Dopo il diluvio che giovedì 16 maggio si è abbattuto sul Piacentino, nella mattinata di venerdì 17 è tornato il sole e come di consueto è partita la conta dei danni. Le piogge abbondanti e i temporali che hanno investito il territorio hanno causato gravi allagamenti nei campi, con pesantissimi disagi anche sulle strade.

Particolarmente colpite le zone della Bassa, da Caorso a Fiorenzuola.

val d’arda e la bassa le zone piÙ colpite

Proprio il Comune capoluogo della Val d’Arda (dove ieri, intorno alle 15.30, sono caduti 119 millimetri di pioggia in soli 10 minuti) ha intenzione di chiedere lo stato di calamità naturale: parecchi campi sono stati infatti completamente sommersi, con i canali che – solo stamattina con il sopraggiungere del sereno – hanno iniziato a svuotarsi. Coldiretti e Confagricoltura hanno lanciato l’allarme, esprimendo forte preoccupazione per diverse aziende agricole ora in ginocchio. Acqua e fango hanno invaso anche la tangenziale: sul fronte viabilità è ancora chiusa l’uscita dell’autostrada A1 di Fiorenzuola, dove – tra la complanare di Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna – ieri pomeriggio si sono registrate lunghissime code a causa degli allagamenti.

Parecchi danni si sono registrati anche nell’area della Barabasca – ieri sott’acqua – con il maltempo che non ha risparmiato asili, scuole e abitazioni, invasi dall’acqua. Attimi di paura, sempre ieri pomeriggio, anche al canile comunale che ha rischiato di essere evacuato. Provvidenziale, in questo senso, l’aiuto fornito dalla Protezione Civile e dai vigili del fuoco, per ore impegnati senza sosta.

A Caorso, tra i comuni più colpiti già da mercoledì, il Chiavenna ha eroso l’argine, con diversi allagamenti a Monticelli d’Ongina.

Situazione critica pure a San Pietro in Cerro, Alseno e Castell’Arquato.

LA SITUAZIONE DEI FIUMI

Costantemente monitorato anche il livello dei fiumi, con il Po che ha superato la soglia dei 5 metri. L’Arda, giovedì sera, ha oltrepassato la soglia arancione, anche se ora l’allarme sembra essere rientrato.

grandine in val trebbia

Sempre in provincia è addirittura arrivata la grandine, che si è abbattuta sull’Alta Val Nure e l’Alta Val Trebbia. In diverse zone è stato necessario l’intervento del Soccorso alpino. La grandine ha colpito duramente anche a Brugneto, in Alta Val d’Aveto. A causa delle forti piogge, la Statale 45 nei pressi di Cernusca è stata invasa da detriti e fango.

danni anche in cittÀ

Il temporale non ha risparmiato nemmeno la città di Piacenza, dove al quartiere Besurica si è registrato un blackout di un’ora, mentre si segnalano allagamenti e infiltrazioni d’acqua in diverse scuole.