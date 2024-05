Infiltrazioni di acqua nelle palestre piacentine per il maltempo: lezioni saltate

Palestre scolastiche di Piacenza che fanno acqua da tutte le parti. C’entrano le piogge di questi giorni che in alcune strutture hanno creato non pochi danni, andando ad aggravare in certi casi situazioni che erano già complesse.

MALTEMPO A PIACENZA: PALESTRE INAGIBILI

È il caso ad esempio del Palacheope di Piacenza: la palestra è una di quelle frequentate dal liceo Colombini. L’altra mattina, gli studenti e gli insegnanti della scuola, arrivati per la lezione di educazione fisica, si sono trovati davanti il quadro elettrico coperto d’acqua. Anche la palestra della scuola Pezzani, a causa del maltempo, risultava inagibile per l’acqua piovuta dal tetto. E anche quella dell’istituto “Leonardo da Vinci”, sempre utilizzata dal Colombini, risulta sempre più compromessa. La situazione sarebbe così sgradevole che alcune classi informalmente d’accordo con gli insegnanti avrebbero deciso di non andare più in quella palestra.

palestre allagate a Piacenza: disagi

Da parte sua il dirigente del Servizio edilizia scolastica della Provincia Jonathan Monti sottolinea come che “per quanto riguarda il Palacheope, la Provincia è in affitto nel complesso condominiale: ci siamo attivati con il curatore fallimentare presentando il problema e chiedendo che si interfacci con il condominio”.

Riguardo invece la palestra della Leonardo, Monti sottolinea come “sia stato risolto il problema del pluviale che causava l’infiltrazione”: “Chiaramente il muro è ancora impregnato d’acqua e qualsiasi intervento richiede che sia almeno parzialmente asciutto – va avanti – detto questo, poi andrebbe scrostato, ma non è possibile farlo se la palestra è ancora utilizzata”.