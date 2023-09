Il cedro del Libano rivive grazie alle opere di Edoardo. “Le dono al quartiere Roma”

Il piacentino Edoardo Pinotti è tra coloro a cui il Comune di Piacenza ha ceduto, a titolo gratuito, il legno del cedro monumentale dei giardini Margherita, che si è spezzato a causa di un’intensa nevicata il 28 dicembre del 2020. Una decisione, quella dell’amministrazione comunale, scaturita dalle diverse manifestazioni di interesse avanzate da parte di privati, associazioni e scuole. L’obiettivo era quello di far rivivere uno dei più importanti simboli di Piacenza che il maltempo ci ha tolto. Edoardo ha ridato vita al cedro del Libano creando piccole opere d’arte ispirate al Quartiere Roma a cui sono dedicate. E’ in lavorazione anche la Lupa di Piacenza, un’opera di difficile realizzazione a causa della delicatezza del legno. “E’ una passione che mi accompagna da tutta la vita – spiega Edoardo – ed è sempre una grande emozione lavorare un esemplare con una storia”. Le opere verranno esposte domenica 3 settembre in occasione della festa del Quartiere Roma e donate dall’artista all’omonima associazione per essere esposte negli esercizi commerciali della via.

L’esemplare fu messo a dimora alla fine del XIX secondo, quando i giardini a pochi passi dalla stazione, donati al Comune di Piacenza nel 1856 dal Conte Giacomo Costa, furono oggetto di una nuova sistemazione a cura del torinese Giuseppe Roda, giardiniere di Casa Savoia e noto progettista di parchi. Il 9 febbraio del 2022 fu abbattuto anche il secondo cedro secolare dei giardini a causa delle condizioni che presagivano il rischio di un crollo.