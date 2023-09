Auto si ribalta sull’A1 all’altezza di Pontenure: ferito anche un bambino

Grave incidente stradale sull’autostrada A1 all’altezza di Pontenure dove un’auto, per cause da accertare, si è ribaltata più volte. Sulla vettura viaggiavano quattro persone di cui un bimbo di 8 anni. Sono rimasti tutti feriti e due in modo più serio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fiorenzuola e Piacenza perché un passeggero era rimasto incastrato. La circolazione ha subito pesanti ripercussioni.

