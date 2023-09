Scontro tra auto e moto in via Emilia, all’altezza dell’area di servizio di Montale, a Piacenza. Ad avere la peggio il motociclista, un 30enne, che ha riportato gravi ferite. Si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale di Parma. Le cause dello scontro sono al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà