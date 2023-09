Bagno di folla per la festa della Coppa. “Valorizza tutto il comparto agricolo”

La 65esima edizione della Festa della Coppa è stata un successo. In tutte le giornate della sua programmazione ha registrato il tutto esaurito e, sempre, lunghe file nei diversi chioschi gastronomici allestiti dal Gruppo Alpini, dai Garisti Piacentini Fario, dall’associazione Carpaneto Chero e dalla Parrocchia.

Lucia Casella, presidente della Pro Loco, ha ringraziato le associazioni e i volontari che, grazie al loro aiuto, hanno permesso che la festa fosse organizzata nel migliore dei modi. Il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, ha sottolineato come il territorio, capace di produrre eccellenze come la coppa piacentina dop, riesca a valorizzare tutto il comparto agricolo.

Questa sera la quattro giorni della Festa della Coppa terminerà con la musica di “The Rebels Country Line Dance” dalle ore 21 in piazza Oliveti in collaborazione con il Bar Osteria Croce Bianca, con la Grande Tombola della Coppa, sempre alle ore 21, in piazza Scotti da Vigoleno che, presentata da Joseph Villa, attira sempre centinaia di appassionati. Il premio, per la prima delle dieci tombole che verranno assegnate, offerta dalla Pro Loco, sarà una crociera nel Mar Mediterraneo. La seconda tombola sarà invece una mountain bike offerta da Perini sport. Il gran finale sarà, alle ore 23.30, con lo spettacolo dei fuochi d’artificio che, con più di cinquecento artifici, segnerà il termine della Festa della Coppa 2023 dando l’arrivederci alla prossima edizione.