“Una mancia in più”, festa finale con i vincitori del gioco di Editoriale Libertà

Lunga vita al “regno” di Elia e Fabio. Entusiasmo alle stelle al bar Statale 45 per la festa finale di “Una mancia in più”, il gioco promosso da Editoriale Libertà che ha premiato i migliori baristi, parrucchieri/estetisti e commessi di Piacenza e provincia. L’organizzazione impeccabile da parte del “padrone di casa” Elia Pinotti, vincitore della categoria baristi, in collaborazione con Fabio Agnelli di Nat/Natural Touch che ha trionfato tra i parrucchieri/estetisti, ha dato vita a una serata di divertimento e musica, con la giusta dose di bevande e pizze, preparate ovviamente dal bar, e di carne della macelleria “Al Masler” di Perino. Protagonisti loro, Pinotti e Agnelli, che si sono presentati con tanto di corona per il degno epilogo di un’iniziativa che li ha eletti i professionisti preferiti e più amati dai piacentini.

