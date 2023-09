Pontenure, si scioglie la Pro loco: salta la Festa dell’asino. Il Comune si fa avanti

Il tradizionale evento del secondo week-end di settembre a Pontenure, la Festa dell’asino, quest’anno non si svolgerà. Nonostante l’attesa per questo ricercato appuntamento gastronomico, alimentata anche dal tamtam dei social, la più caratteristica e nota delle feste pontenuresi subisce, infatti, una sospensione per ragioni di forza maggiore.

Il consiglio direttivo della Proloco, da sempre organizzatrice dell’evento che ha sempre richiamato migliaia di persone nella borgata, ha da poco deliberato il proprio scioglimento, dopo la prematura scomparsa dello storico presidente Franco Villa, alla guida del sodalizio pontenurese per oltre trent’anni, anima di tutte le feste e le iniziative della Pro loco.

“Si tratta di un delicato momento di transizione – spiega il sindaco Manola Gruppi – la Pro loco ha nominato un liquidatore e l’amministrazione si è resa disponibile ad acquistarne le attrezzature e le strutture, per poi metterle a disposizione di altre associazioni. Ma stiamo anche concretamente lavorando per favorire la costituzione di una nuova Pro loco, per consentire ai tanti volontari di organizzare momenti di piacevole socializzazione e valorizzare il paese”.

L’ARTICOLO DI CRISTINA MASERATI SU LIBERTA’