Alloggi Acer in via XXI Aprile, la segnalazione: “Officina abusiva a spese di tutti”

“Pare che un inquilino della case popolari gestisca un’officina abusiva in garage. C’è un viavai di auto e clienti, ma la corrente elettrica chi la paga?”. Lo segnalano alcuni residenti degli alloggi Acer in via XXI Aprile a Piacenza, con accesso ai box auto dal parcheggio in via Campagna. “Nelle aree comuni – puntualizzano – il contatore della luce è condominiale, perciò l’uomo svolge questa attività a spese di tutti”.

Gli abitanti hanno contattato Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, per denunciare il caso. L’esponente di opposizione intende presentare un’interrogazione alla giunta Tarasconi. “Ci sono persino segnalazioni di carroattrezzi che accedono al garage, tramite lo scivolo condominiale degli alloggi Acer, per portare le auto che necessitano di una riparazione. Si tratta presumibilmente di un’officina abusiva, che utilizza la corrente a carico di tutti gli inquilini”. Soresi esorta l’amministrazione a “effettuare maggiori controlli nelle case popolari, anzitutto sul fronte della sicurezza e del rispetto delle regole, per garantire la tutela dei cittadini onesti”.

Il presidente di Acer, Marco Bergonzi, fa sapere che “i recenti sopralluoghi non hanno evidenziato questo problema negli immobili di via XXI Aprile, ma si procederà a un’ulteriore verifica a fronte di questa segnalazione. Attività abusive negli spazi condominiali, invece, erano già state individuate e fermate in passato insieme alla polizia municipale”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: