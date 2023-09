Tenta di rubare da un supermercato 300 euro di superalcolici: in arresto

Pensava di farla franca il trentenne slovacco che ieri sera, in un supermercato di via Conciliazione a Piacenza, ha tolto l’etichetta da uno zaino per poi riempirlo di bottiglie di superalcolici – oltre a duna bevanda energetica – dal valore di circa 300 euro. Invece è stato sorpreso e trattenuto da un addetto alla vigilanza, che subito dopo ha allertato i carabinieri della stazione Levante, giunti in breve tempo sul posto. Il giovane straniero, che in seguito ad accertamenti è risultato senza fissa dimora, è stato quindi perquisito e trovato in possesso di una bomboletta di spray al peperoncino dal principio attivo superiore ai limiti consentiti: per questo, oltre che essere finito in manette per furto aggravato, è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Oggi è in programma il processo per direttissima.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà