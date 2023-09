Rivoluzione viabilistica a Borgonovo: intorno alla rocca tre nuovi sensi unici

Attorno alla rocca comunale di Borgonovo sta per partire una mini rivoluzione viabilistica con l’introduzione di tre nuovi sensi unici. Lungo piazza Garibaldi, lato giardini pubblici (area ex monastero) si viaggerà solo da Castel San Giovanni in direzione via Roma. Sempre lungo la stessa strada verrà posizionato un dosso all’imbocco dell’area feste. Il secondo senso unico sarà introdotto lungo piazza Garibaldi dall’incrocio con via Roma fino all’incrocio con il controviale. La direzione consentita sarà da via Roma verso il controviale. Un altro senso unico interesserà invece piazza Garibaldi tra via Cavallotti a via don Milani. La direzione sarà via Cavallotti verso via don Milani.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’