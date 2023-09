Al decennale dell’Adunata due alpini si ritrovano dopo 58 anni. “Emozione unica”

Quando ha visto la spilla sul cappello, Giovanni Barbisotti non ha avuto dubbi: l’alpino che aveva accanto era Giulio Passerini, un commilitone nell’Artiglieria alpina.

Le due Penne nere non si vedevano da 58 anni, dai tempi del servizio di leva e si sono ritrovate casualmente in piazzale Libertà, in occasione della cerimonia per il decennale dell’86esisima Adunata nazionale ospitata a Piacenza.

Giovanni Barbisotti, del Gruppo alpini di Lugagnano, ha riconosciuto Giulio Passerini, del gruppo di Bosnasco, nel Pavese. “E’ stata una grande emozione – racconta il piacentino – ho ancora la pelle d’oca”: