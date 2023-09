Guidatore acciecato dal sole, auto investe una giovane sulle strisce a Podenzano

Una ragazza di 25 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali via Monte Grappa a Podenzano.

È accaduto attorno alle 18.30, il guidatore della vettura si è subito fermato per chiamare i soccorsi e ha spiegato di non aver visto la giovane a causa del sole basso, che lo ha momentaneamente acciecato.

La ragazza è stata soccorsa dall’automedica del 118 e dalla Pubblica Assistenza di San Giorgio: è stata portata all’ospedale con un trauma cranico e una gamba rotta, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

In quello stesso tratto di strada un anno fa si era verificato un analogo incidente, con conseguente mortali per l’anziana donna investita.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà